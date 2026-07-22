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Первая любовь Андрея Мягкова и тихая жизнь в Доме ветеранов: как сложилась судьба актрисы Тамары Абросимовой

Первая любовь Андрея Мягкова и тихая жизнь в Доме ветеранов: как сложилась судьба актрисы Тамары Абросимовой

Имя Андрея Мягкова в сознании миллионов зрителей неразрывно связано с Анастасией Вознесенской, с которой он прожил почти шестьдесят лет.

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