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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мюллер об игре с Аргентиной на ЧМ-2010: «Мяч отскочил мне в руку, и судья сразу показал желтую – потому что Месси стоял рядом, думаю. Лео будто намекал арбитру: «Помогите хоть немного»

Томас Мюллер намекнул, что судьи благоволили Лионелю Месси, и привел в пример игру между сборными Германии и Аргентины (4:0) в 1/4 финала ЧМ-2010.

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