От династических войн к национальным армиям

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В формировании тотальной подготовки общества к предстоящей массовой тотальной войне Сталин опередил недотыку Гитлера более, чем на десятилетие: "Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут" (1931 г.). Речь Геббельса о необходимости тотальной войны прозвучала лишь в феврале 1943 г. Скрытая мобилизация, отличная разведка и массированное использование мобильных и танковых подразделений в блицкриге позволили им стремительно завоевать Европу, но к затяжной войне они оказались ресурсно не готовы. Нашими слабыми сторонами были связь и логистика, но с 20-х гг стали внедряться единые производственные стандарты, а в 40-м ОСТы стали ГОСТами, что критически важно для производства и ремонта техники на разных предприятиях. В Германии этого не было. Мобилизующий потенциал идеологем был примерно одинаков: у нас интернационально-классовый, у них - национал-социальный. В СССР психология и социология были объявлены лженауками, а в германии еще с первой мировой психологи активно работали. Например, войсках вермахта сложившемуся межличному товариществу уделялось пристальное внимание (например, на переформирование взвод не отправлялся даже после существенных потерь и даже после, ядро стремились сохранить). Сейчас мы добились выдающихся достижений, опередив Запад впервые в истории по качеству стратегических и опреративно-тактических вооружений и противоракетной обороны, но отстаем по продвинутым формам и количеству индивидуализированных вооружений бойца и первичного подразделения, отставание в космосе и, как всегда, после Попова, в связи - у всех на устах. Единая идеологема (по факту и патриотическая!) конституционно запрещена. И удивляться, не стоит тому, что вместо лозкнга "Все для фронта, все для Победы!" нам из ящика советуют петь, плясать, пожениться и беречь себя во что бы то ни стало. Этика потребления доминирует над этикой долга и служения. В СМИ они сосуществуют вполне равноправно. Нет, ни то, чтобы ставки главного командования с соответствующими полномочиями, но даже правовой базы единого управления экономикой во время войны. 90% населения уверены, что мы воюем с Украиной... Логика того, зачем рушить то, что и так скоро станет нашим, понятна, но все же для этого надо противника разбить, а это делать при сохранении его инфраструктуры, цениров принятия решений, структуры связи, управления, логистики, энергоснабжения, СМИ, затруднительно. Особенно, если понимать, что за этим всем стоит расурсная база всего Запада. Очевидно, что, если не название, то существо СВО требует замены. Особенно, если мы хотим, чтобы Запад осознал, чем он рискует при продолжении эскалации. А СВО он не боится. Она ему, ровным счетом, ничем существенно не угрожает, поскольку не предполагает использования того, в чем мы действительно его превосходим. СВО для него - гарантия безопасности...