Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Арсенала», «Ман Сити» примет «Уотфорд», «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют завтра

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 34-м туре АПЛ. Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Уотфорд», «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Брентфордом».

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