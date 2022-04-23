Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Арсенала», «Ман Сити» примет «Уотфорд», «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют завтра

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 34-м туре АПЛ. Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Уотфорд», «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Брентфордом».
Популярные статьи
- Джимми Батлер забил сверху с фолом после аллей-упа
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
Свежие комментарии