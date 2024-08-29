Украина обвинила Россию в отравлении реки Сейм в Курской области, впадающей в Десну

На днях в реке Сейм на территории Сумской области под Путивлем начался массовый мор рыбы. Река Сейм — это левый и самый большой приток реки Десна, которая течет из Смоленской возвышенности и впадает в Днепр выше Киева.
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