Смертоносный «русский квартет» устроил апокалипсис Украине: он достал цели в 146 районах

Российские военные нанесли очередную серию комбинированных ударов по украинской инфраструктуре. В сводке Минобороны от 26 июля фигурируют не просто «военные объекты», а вполне конкретные цели: логистические центры, цеха по сборке дальнобойных БПЛА и завод «Меридиан» в Киеве.
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