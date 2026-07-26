Смертоносный «русский квартет» устроил апокалипсис Украине: он достал цели в 146 районах

Российские военные нанесли очередную серию комбинированных ударов по украинской инфраструктуре. В сводке Минобороны от 26 июля фигурируют не просто «военные объекты», а вполне конкретные цели: логистические центры, цеха по сборке дальнобойных БПЛА и завод «Меридиан» в Киеве.