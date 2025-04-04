Глава РФПИ Дмитриев: экономика РФ функционирует, несмотря на санкции

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN, подводя итоги визита в Вашингтон, отметил, что российская экономика продолжает функционировать, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.
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