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Мировое обозрение

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Российский дроновод Конго раскрыл секреты подготовки к реальным боям на СВО

Российский дроновод Конго раскрыл секреты подготовки к реальным боям на СВО

Главное в тезисах: Тезис 1: Оператор FPV-дронов и разведывательных БПЛА с позывным Конго почти год готовит военнослужащих, обучая их распознавать вражеские беспилотники по звуку и характеру движения.

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