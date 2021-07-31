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В Астрахани и Каспийске на площадках Каспийской флотилии состоятся мероприятия военно-технического форума ЮВО «Армия-2021»

В Астрахани и Каспийске на площадках Каспийской флотилии состоятся мероприятия военно-технического форума ЮВО «Армия-2021»

На оборудованных площадках статического показа будут выставлены образцы вооружения, военной и специальной техники КФл, сил специального назначения, военной полиции, береговой артиллерии, инженерных войск, службы радиоэлектронной борьбы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

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