Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту хулиганских действий в Москве

В социальных медиа распространилась информация о совершении хулиганских действий со стороны прохожего в отношении двух девушек, которые пытались записать видео на фоне Измайловского Кремля в городе Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии