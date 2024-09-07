Оркестр Михайловской военной артиллерийской академии даст концерт в Таврическом саду

Он выступит под управлением дирижёра Алексея Бубнова В Таврическом саду Петербурга 8 сентября пройдет концерт оркестра Михайловской военной артиллерийской академии, сообщает сайт Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
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