Случилось долгожданное. Прилетел ответ и «ГлобалХок» отпугнули

Майор Гром Многие, и мы тоже, много раз задавали вопрос о том, почему американские «Риперы» и «ГлобалХоки» свободно летают и делают свою работу? Ведь очевидно, что это с их помощью идёт целеуказание для дронов, «Штормов», «АТАКМС» и др.