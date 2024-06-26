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Закон и Порядок

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Случилось долгожданное. Прилетел ответ и «ГлобалХок» отпугнули

Случилось долгожданное. Прилетел ответ и «ГлобалХок» отпугнули

Майор Гром Многие, и мы тоже, много раз задавали вопрос о том, почему американские «Риперы» и «ГлобалХоки» свободно летают и делают свою работу? Ведь очевидно, что это с их помощью идёт целеуказание для дронов, «Штормов», «АТАКМС» и др.

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