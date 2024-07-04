В Болгарии депутаты проголосовали против нового правительства

Правительство меньшинства партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) не смогло собрать достаточной поддержки в болгарском парламенте в среду, что приблизило страну к седьмым всеобщим выборам всего за три года и усилило напряженность среди депутатов.
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