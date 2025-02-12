Поставлявшая Украине оружие французская компания Verney-Carron обанкротилась

Global Look Press/Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency Французская оружейная компания Verney-Carron, которая в ноябре 2023 года заключила контракт на поставку оружия Украине на сумму 36 миллионов евро, обанкротилась, сообщает французский телеканал BFMTV.
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