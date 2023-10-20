Поляки не знают, как с бандеровцами поступить — то ли простить Волынскую резню, то ли взять нациков за горло

Изменят ли прошедшие парламентские выборы в Польше отношение Варшавы к Москве, Киеву и Минску Павел Еськов На фото: председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Дмитрий Журавлев В Польше накануне состоялись выборы в парламент.