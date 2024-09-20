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Comedy Club закрывается. Как менялось шоу на протяжении 19 лет

Comedy Club закрывается. Как менялось шоу на протяжении 19 лет

ТНТ покажет 20 сентября прощальный выпуск Comedy Club, завершивший свое 19-летнее существование. Comedy Club впервые появился на экранах в 2003 году благодаря команде КВН «Новые армяне», адаптировавшей формат stand-up клубов для российской аудитории.

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Комментарии
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Анатолий Какаулин
Слава Богу закрылись, смотреть было противно на эту пошлятину и бездарей, которые возомнили себя комиками.
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18 час.
О
Олег
УРА!!
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17 час.

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