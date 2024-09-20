Comedy Club закрывается. Как менялось шоу на протяжении 19 лет

ТНТ покажет 20 сентября прощальный выпуск Comedy Club, завершивший свое 19-летнее существование. Comedy Club впервые появился на экранах в 2003 году благодаря команде КВН «Новые армяне», адаптировавшей формат stand-up клубов для российской аудитории.
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