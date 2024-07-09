Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме». В аэропорту Кольцово премьер-министра встретили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.