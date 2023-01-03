Экс-глава «ФосАгро» оценил вероятность возникновения продовольственной катастрофы

Человечество в настоящее время столкнулось с острым продовольственным кризисом, который в нынешнем году может перерасти в глобальную катастрофу, заявил бывший руководитель компании по производству минеральных удобрений «ФосАгро» Антон Гурьев.
Человечество в настоящее время столкнулось с острым продовольственным кризисом, который в нынешнем году может перерасти в глобальную катастрофу, заявил бывший руководитель компании по производству минеральных удобрений «ФосАгро» Антон Гурьев.
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