МФЦ приостановит выдачу загранпаспортов нового образца

У смолян также не будут принимать заявления на оформление таких документов В многофункциональном центре Смоленска по адресу: переулок Юннатов, дом №10 с завтрашнего дня временно приостанавливается выдача заграничных паспортов нового образца с электронным носителем.
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