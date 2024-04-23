Виктор Алкснис: Без победы на Украине мы оказываемся в положении шахматного цугцванга, когда любой наш ход лишь ухудшает ситуацию...

Юна

Интересно, а кто говорит о поражении? Какое "вернуть Крым и Донбасс", какое "выплатить украине сотни миллиардов долларов", что значит "отказаться от мощной армии и передать наше ядерное оружие под международный контроль"? Прям смешно. Никто сейчас никакие международные законы не выполняет, только Россия.. И, ага, во всем она и виновата... европа и америка не только у нашей страны деньги воруют, но и у простых людей кошельки и чемоданы выворачивали, чуть ли не трусы снимали... Да и не нападали мы на украину! У нас попросили помощи русские люди, которых тупо убивали за это. РФ и так смотрела на это несколько лет, пока украина играла в рейх. И, кстати, никого из мировой элитки это не смущало.. А вы говорите вернуть Крым и что-то там выплачивать этой мразоте??? Это они нам всем должны и мы им ничего и никогда не простим...