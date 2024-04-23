Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Виктор Алкснис: Без победы на Украине мы оказываемся в положении шахматного цугцванга, когда любой наш ход лишь ухудшает ситуацию...

Виктор Алкснис: Без победы на Украине мы оказываемся в положении шахматного цугцванга, когда любой наш ход лишь ухудшает ситуацию...

Многие мои подписчика почему-то убеждены, что поражение РФ на Украине нам ничем серьезным не грозит.

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Комментарии
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Валерий Мешалкин
ПОДДЕРЖИВАЮ!!! КРАСНЫЙ ФЛАГ СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ ВСЕГО НАРОДА РОССИИ!!!
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16 час.
СП
Сергей Потемкин
Китайский ?
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13 час.
Юна
Интересно, а кто говорит о поражении? Какое &quot;вернуть Крым и Донбасс&quot;, какое &quot;выплатить украине сотни миллиардов долларов&quot;, что значит &quot;отказаться от мощной армии и передать наше ядерное оружие под международный контроль&quot;? Прям смешно. Никто сейчас никакие международные законы не выполняет, только Россия.. И, ага, во всем она и виновата... европа и америка не только у нашей страны деньги воруют, но и у простых людей кошельки и чемоданы выворачивали, чуть ли не трусы снимали... Да и не нападали мы на украину! У нас попросили помощи русские люди, которых тупо убивали за это. РФ и так смотрела на это несколько лет, пока украина играла в рейх. И, кстати, никого из мировой элитки это не смущало.. А вы говорите вернуть Крым и что-то там выплачивать этой мразоте??? Это они нам всем должны и мы им ничего и никогда не простим...
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11 час.

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