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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Свободу Талалаеву! Где написано, что нельзя бить ладонью по кулаку? Кому-то он сильно мешает – уже не знают, как убрать». Валерий Овчинников о тренере «Балтики»

Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников считает дисквалификацию Андрея Талалаева слишком суровой.

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