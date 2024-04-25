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Wildberries может запустить платформу в Дубае

Wildberries может запустить платформу в Дубае

Маркетплейс Wildberries может запустить платформу в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила гендиректор компании Татьяна Бакальчук, выступая на международном бизнес-форуме «Мир возможностей» в Дубае, сообщают «Русские Эмираты».

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