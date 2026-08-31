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Шоу-бизнес: «Замок Грязи я купил у Пугачевой»: Изменял жене, сделавшей его звездой, и мечтает о легкой смерти - Как живет Леонид Якубович в свои 80+

Шоу-бизнес: «Замок Грязи я купил у Пугачевой»: Изменял жене, сделавшей его звездой, и мечтает о легкой смерти - Как живет Леонид Якубович в свои 80+

Леонид Якубович. Кажется, он был с нами всегда. Вот уже почти три с половиной десятка лет по пятницам с экранов звучит его раскатистое, родное: «Крутите барабан!».

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