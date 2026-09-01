Новые правила рыболовства для коренных народов Севера вступили в силу в России

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в федеральный закон «О рыболовстве». Главным нововведением стал долгожданный беззаявительный порядок традиционного лова для представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.
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