Новые правила рыболовства для коренных народов Севера вступили в силу в России

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в федеральный закон «О рыболовстве». Главным нововведением стал долгожданный беззаявительный порядок традиционного лова для представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.