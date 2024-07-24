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Отступающие на Донбассе ВСУ убивают людей, ждущих русских. Детей забирают на органы

Отступающие на Донбассе ВСУ убивают людей, ждущих русских. Детей забирают на органы

В населенных пунктах Донбасса, откуда отступают ВСУ, действуют отряды псевдо-волонтеров «Белые ангелы», занимающиеся похищением детей у местных жителей, отказавшихся эвакуироваться и ждущих прихода российской армии.

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