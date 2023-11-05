БАПОР: с начала конфликта в Газе погибли 79 работников ООН

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что в секторе Газа с начала обострения конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем погибли 79 сотрудников ООН.
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