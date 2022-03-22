ФСБ задержала в Сочи админа террористического интернет-сообщества

Сотрудниками ФСБ в Сочи задержан администратор террористического интернет-сообщества "Колумбайн"*. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещённого в России движения "Колумбайн" (признано террористическим Верховным судом Российской Федерации) и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", — сообщается в сегодняшнем пресс-релизе ФСБ.