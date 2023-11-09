ВС РФ взорвали польскую гаубицу Krab ВСУ с помощью «Ланцета»

РИАМО - 9 ноя. Российские военные «Восточной» группировки ликвидировали гаубицу Krab, которая была поставлена ВСУ Польшей, с помощью дрона-камикадзе «Ланцет», рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии