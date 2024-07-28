Куликов: горький темный шоколад снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний

Дмитрий Куликов, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продукции биоорганического синтеза в Университете РОСБИОТЕХ, поделился с РИА Новости советами по безопасному употреблению шоколада для сохранения здоровья.
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