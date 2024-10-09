Патриотизм как источник кризиса Население России (по крайней мере, большая его часть) в целом всегда было настроено патриотично.
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Патриотизм как источник кризиса Население России (по крайней мере, большая его часть) в целом всегда было настроено патриотично.
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