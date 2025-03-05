В ОДКБ перечислили риски отправки западных военных на Украину

Отправка западных военных на Украину может создать опасную ситуацию в регионе. Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
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