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ЧМ-2026 по баскетболу. Женщины. 1/4 финала. США сыграют с Венгрией, Китай встретится с Францией и другие матчи

США сыграют с Венгрией. Китай встретится с Францией. Чемпионат мира Женщины Германия, Берлин 1/4 финала США – Венгрия 10 сентября.

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