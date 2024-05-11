Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Зайцев
    Да ладно. Чиповская во многих фильмах снималась полностью голой. Даже пилотку светила. А тут застеснялась. О менталит...Чиповская рассказ...
  • Владимир Карпов
    Уже несколько раз прочитал эту новость, но ни разу не видел разъяснений причин, по которым Королеву не показали в эфи...Наташа Королева о...
  • Вячеслав Кормилицын
    Да, непонятно, а чего вдруг вырезали? Перестраховались?Наташа Королева о...

Наташа Королева огорчена из-за вырезанного выступления на День Победы

Наташа Королева огорчена из-за вырезанного выступления на День Победы

Наташа Королева расстроилась, узнав, что ее выступление на День Победы вырезали из эфира Зрители радушно встретили певицу, которая с благодарностью обратилась к ветеранам Великой Отечественной войны со сцены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вячеслав Кормилицын
Да, непонятно, а чего вдруг вырезали? Перестраховались?
Ответить
14 час.
Владимир Карпов
Уже несколько раз прочитал эту новость, но ни разу не видел разъяснений причин, по которым Королеву не показали в эфире ...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх