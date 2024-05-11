Наташа Королева огорчена из-за вырезанного выступления на День Победы

Наташа Королева расстроилась, узнав, что ее выступление на День Победы вырезали из эфира Зрители радушно встретили певицу, которая с благодарностью обратилась к ветеранам Великой Отечественной войны со сцены.
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