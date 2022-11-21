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В России разработали квадрокоптер «Шершень» для подавления протестов

На выставке в Москве показали квадрокоптер "Шершень", предназначенный для радиолокационного подавления беспилотников и для разгона толпы при массовых беспорядках<strong>На выставке <span class="ds_ext_text-tov6w ds_ext_text—serif-gR6vA ds_ext_text—size_large-KlJUR ds_ext_text—font_weight_regular-sLSOt ds_ext_text—color_primary-iFZIj">"Аэронет-2035" в Москве представили новый квадрокоптер "Шершень", предназначенный для радиолокационного подавления беспилотников и для разгона толпы при массовых беспорядках с помощью ультразвука.

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