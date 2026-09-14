Трамп заявил о решении Украины не атаковать энергосистемы России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина согласилась не наносить удары по энергетическим объектам России.
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