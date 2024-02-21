Бывшего главаря петербургской банды 90-х задержали спустя 27 лет после зверского убийства

Жертвами мужчины и его сообщников стали два молодых бригадира. Оперативники петербургского уголовного розыска задержали 61-летнего бывшего главаря банды 90-х и его сообщников по подозрению в зверском убийстве двух молодых бригадиров 27 лет назад.