Милохин не помогает приемному отцу, который "бомжует" после нападения на дом семьи

Сейчас мужчина вместе с семьей находится "в безопасном месте" вдали от дома Блогер Даня Милохин не оказывает помощь приемному отцу Дмитрию Тюленеву, которому приходится "бомжевать" после нападения хейтеров тиктокера на дом семьи в Анапе.
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