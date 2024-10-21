Милохин не помогает приемному отцу, который "бомжует" после нападения на дом семьи

Сейчас мужчина вместе с семьей находится "в безопасном месте" вдали от дома Блогер Даня Милохин не оказывает помощь приемному отцу Дмитрию Тюленеву, которому приходится "бомжевать" после нападения хейтеров тиктокера на дом семьи в Анапе.