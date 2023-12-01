Звездную спортивную тренировку провели в колледже на Ярославке

В Московском издательско-полиграфическом колледже им. И. Федорова российская волейболистка, двухкратная чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Екатерина Гамова провела мастер-класс.
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