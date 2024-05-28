В Казани назовут Ученика года Татарстана 2024

29 мая 2024 года в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма пройдет торжественное мероприятие в честь победителей республиканских и всероссийских олимпиад школьников, а также их учителей.
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