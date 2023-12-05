Политик Рамасвами: лишение конгрессмена Сантоса полномочий открыло ящик Пандоры

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами счел неверным решение палаты представителей конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве.
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