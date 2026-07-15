«Вам положено обследование»: три сценария телефонных лжеврачей, лишающие всех сбережений

Обычный звонок посреди рабочего дня. На экране незнакомый номер, но вежливый, участливый голос на том конце провода мгновенно усыпляет бдительность: «Здравствуйте, беспокоят из вашей поликлиники.
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