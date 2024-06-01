В Томской области руководством регионального УМВД награждены победители конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В преддверии Дня защиты детей начальник УМВД России по Томской области Александр Никульников и его заместитель Вячеслав Юшкевич наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
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