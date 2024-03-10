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Berliner Morgenpost: на строительство бункеров в ФРГ могут потратить миллиарды

Berliner Morgenpost: на строительство бункеров в ФРГ могут потратить миллиарды

Новый генеральный директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии Андре Бергхеггер заявил, что власти страны должны в течение 10 лет тратить по 1€ млрд на нужды гражданской обороны, в первую очередь, на строительство бункеров и бомбоубежищ.

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Комментарии
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Олег Орлов
А особо упитанных ,выжившие наверху, потом то что в бункере для пропитания будут использовать в том обществе где хаос... И это будет демократично, всё-таки власть большинства как никак.. И управлять не аналитики будут, а такие как Кирпичников- первый солдат революции.. У него и кличка была - Мордобой... Потому что эта псевдоэлита, спрятавшаяся в бункерах ничего верхним людям предоставить не сможет...
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