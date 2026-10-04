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Царьград

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Что стало с блогерами, бежавшими из России: Лудомания, алкоголизм, одиночество

Что стало с блогерами, бежавшими из России: Лудомания, алкоголизм, одиночество

После начала СВО из России побежали не только оппозиционеры, певцы и актёры, но и блогеры. Для них, казалось бы, устроится на новом месте легче.

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