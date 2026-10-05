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Царьград

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Дмитрий Разумков указал на провал защиты мостов Киева

Дмитрий Разумков указал на провал защиты мостов Киева

Дмитрий Разумков раскритиковал украинские власти за неспособность защитить киевские мосты от российских ударов, что привело к логистическим проблемам.

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