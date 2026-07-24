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Нижегородская правда

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Оползень разрушил жилой дом в поселке Новинки

Оползень разрушил жилой дом в поселке Новинки

Оползень угрожает посёлку Новинки. Склон у жилых домов разрушается буквально на глазах. Жителей одного дома уже пришлось эвакуировать, но сейчас их соседи с других участков опасаются новых сходов грунта, от которых могут пострадать и их коттеджи.

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