Безуглая попыталась поднять патриотизм украинцев, но уронила его ниже плинтуса

Народного депутата Украины Марьяну Безуглую, которая постоянно нападает на главкома ВСУ Валерия Залужного и является «засланным казачком» Офиса президента Владимира Зеленского, украинцы уже давно прозвали Марьяной Безумной.
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