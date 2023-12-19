Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Безуглая попыталась поднять патриотизм украинцев, но уронила его ниже плинтуса

Безуглая попыталась поднять патриотизм украинцев, но уронила его ниже плинтуса

Народного депутата Украины Марьяну Безуглую, которая постоянно нападает на главкома ВСУ Валерия Залужного и является «засланным казачком» Офиса президента Владимира Зеленского, украинцы уже давно прозвали Марьяной Безумной.

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