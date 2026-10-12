UserGate и Инбрэс протестировали совместимость межсетевого экрана NGFW X10 и комплекса ИНБРЭС

Российский разработчик решений в области информационной безопасности UserGate совместно с отечественным вендором «Инбрэс» успешно провели тестирование совместимости межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW X10 и программно-технического комплекса (ПТК) ИНБРЭС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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