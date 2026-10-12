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Регионы России

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UserGate и Инбрэс протестировали совместимость межсетевого экрана NGFW X10 и комплекса ИНБРЭС

UserGate и Инбрэс протестировали совместимость межсетевого экрана NGFW X10 и комплекса ИНБРЭС

Российский разработчик решений в области информационной безопасности UserGate совместно с отечественным вендором «Инбрэс» успешно провели тестирование совместимости межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW X10 и программно-технического комплекса (ПТК) ИНБРЭС.

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