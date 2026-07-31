Паоло Дельмастро «Первый ящик снизу»: новая комбинация

В ночном Милане убийца превращает преступления в шахматные партии, а бывший гроссмейстер и частный детектив Фоссати вынужден сыграть с ним в опасную игру, где на кону не только разгадка, но и его собственное прошлое.
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