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Паоло Дельмастро «Первый ящик снизу»: новая комбинация

Паоло Дельмастро «Первый ящик снизу»: новая комбинация

В ночном Милане убийца превращает преступления в шахматные партии, а бывший гроссмейстер и частный детектив Фоссати вынужден сыграть с ним в опасную игру, где на кону не только разгадка, но и его собственное прошлое.

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