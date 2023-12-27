Россия перешла к стратегическому мышлению в Африке

Прошедший год запомнится как время внушительных побед российской дипломатии в Африке. Москва добилась значимых успехов в военной, энергетической и экономической сферах сотрудничества со странами континента, попутно обвалив влияние Франции на бывшие колонии.
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